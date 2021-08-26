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Появилось видео с места взрыва у аэропорта Кабула

Александр Кузьмин
23 минуты назад

У аэропорта в Кабула прогремел взрыв. Есть пострадавшие среди афганцев, данных о жертвах и пострадавших среди американцев пока нет. Кадры с места событий появились в Telegram-канале Mash.

По некоторым сведениям, взрыв у воздушной гавани афганской столицы произошел в результате подрыва смертника, об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости.

«Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели», - передает РИА Новости сообщение афганского журналиста Биляля Сарвари в Twitter.

У ворот аэропорта Кабула прогремел взрыв

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