Появилось видео с места взрыва у аэропорта Кабула

У аэропорта в Кабула прогремел взрыв. Есть пострадавшие среди афганцев, данных о жертвах и пострадавших среди американцев пока нет. Кадры с места событий появились в Telegram-канале Mash.
По некоторым сведениям, взрыв у воздушной гавани афганской столицы произошел в результате подрыва смертника, об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости.
«Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели», - передает РИА Новости сообщение афганского журналиста Биляля Сарвари в Twitter.