Вскрылась криминальная биография одного из сбежавших рецидивистов из ИВС в Истре

«В ходе судебного процесса процесса этот самый Цуркану у меня спросил: вы пенсионер, мол, откуда она у вас такая дорогостоящая мебель? Так я десять лет с пенсии с супругой откладываю на это! Хамили судье и нам без стеснения. Мы с женой пытались приструнить их, я в конце строго сказал им: скажите спасибо, что я не был в тот момент дома, я бы вас всех скрутил!», - вспомнил о суде над преступниками пострадавший.