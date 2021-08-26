Вскрылась криминальная биография одного из сбежавших рецидивистов из ИВС в Истре

Расследование побега пяти арестантов-молдаван из ИВС в подмосковной Истры в настоящее время все еще продолжается.
Издание Mk.ru опубликовало подробности криминальной биографии одного из уже пойманных арестантов - Иване Цуркану. Как выяснилось, он был причастен к серии краж и ограблений в Московской области в 2020 году.
Так, в частности, Цуркану проходил по делу об ограблении двухэтажного коттеджа полковника в отставке. Отмечается, что дом, находящийся в СНТ Истринского района ограбили в ноябре 2019-го года. Преступники вынесли мебель и бытовую технику более чем на 1,5 миллиона рублей.
Как ранее высказывал предположение владелец коттеджа, на его дом могли навести земляки злоумышленников (до произошедшего у полковника работал электрик-молдаванин) или просто выследить его — охранник якобы видел незадолго от ограбления подозрительные автомобили, стоявшие недалеко от коттеджа. Тогда воры были пойманы практически по горячим следам, половину украденного полковнику удалось вернуть.
«В ходе судебного процесса процесса этот самый Цуркану у меня спросил: вы пенсионер, мол, откуда она у вас такая дорогостоящая мебель? Так я десять лет с пенсии с супругой откладываю на это! Хамили судье и нам без стеснения. Мы с женой пытались приструнить их, я в конце строго сказал им: скажите спасибо, что я не был в тот момент дома, я бы вас всех скрутил!», - вспомнил о суде над преступниками пострадавший.
Напомним, ранее преступники, среди которых был обвиняемый в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, вскрыли замки в ИВС в Истре и самовольно ушли из изолятора в ночь на 6 августа. Четверых, в том числе Ивана Цуркану, к настоящему времени получилось поймать, и только предполагаемый киллер Александр Мавриди находится в розыске.