У задержанного за убийство школьницы из Тюмени ранее был детский сад

Мужчина, подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени, до этого владел частным детским садом. Учреждение под названием "Маленький гном" располагалось в Нягани в ХМАО, передает издание Ura.ru.

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Как следовало из материалов Няганского городского суда, детсадом управляла бывшая жена фигуранта расследования.

Садик перестал работать по итогам инспекции Роспотребнадзора, устроенной в 2012 году.

По информации ведомства, в детском саду было неудовлетворительное санитарное состояние, угрожавшее здоровью посетителей дошкольного учреждения. В итоге экс-супругу признали виновной и привлекли к административной ответственности.

Собеседница издания подчеркнула, что мужчина, подозреваемый в убийстве несовершеннолетней, снимал у ее знакомого гараж. В нем якобы хранились столы, стулья, а также другие предметы.

Предположительно, гараж мужчина арендовал на протяжении семи месяцев, но оплатил только три и потом перестал отвечать. Речь о событиях 2016 года.