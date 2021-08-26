В Тюмени пропала еще одна девочка

В Тюмени начались поиски еще одной пропавшей девочки. Об этом в среду, 25 августа, сообщает 72.ru

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, речь идет о 14-летней Алине Власовой, проживавшей в районе Парфенова. Она ушла 24 августа и не вернулась. Школьница из благополучной семьи и ранее не пропадала, при этом отмечается, что она имеет особенности развития, связанные с речью.

Ранее 25 августа сообщалось, что в Тюмени следователи вышли на след и задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.