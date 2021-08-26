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В Тюмени пропала еще одна девочка

Lenta.ru
1 час назад

В Тюмени начались поиски еще одной пропавшей девочки. Об этом в среду, 25 августа, сообщает 72.ru

В Тюмени пропала еще одна девочка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, речь идет о 14-летней Алине Власовой, проживавшей в районе Парфенова. Она ушла 24 августа и не вернулась. Школьница из благополучной семьи и ранее не пропадала, при этом отмечается, что она имеет особенности развития, связанные с речью.

Ранее 25 августа сообщалось, что в Тюмени следователи вышли на след и задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.

По одной из версий следствия, школьница стала жертвой серийного убийцы — «маньяка с электропроводом». Девять детей, пропавших в области с 1997 года, были изнасилованы и убиты. У жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. Кроме того, не исключено, что на всех местах преступлений загадочный маньяк оставлял свой знак — электрический провод.

Происшествия,Алина Власова,Тюмень,
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