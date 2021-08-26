Жилой многоквартирный дом обрушился в Испании

Трехэтажное жилое здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола. Об этом сообщает El Pais. По информации местной полиции под завалами пропали без вести минимум три человека. Один из них мог остаться в живых. Он отвечал на оклики службы спасения. Сейчас все силы сосредоточены на его поиске и спасении. Отмечается, что кроме мужчины бригады скорой помощи пытаются обнаружить женщину и ее сына.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас на место происшествия переброшены шесть пожарных бригад и персонал аварийно-спасительных подразделений, кинологический отряд. Причина инцидента в данный момент неизвестна. Отмечается, что это не взрыв и то, что здание не могло развалится из-за срока службы – его построили не так давно.

При этом девять семей, в числе которых 30 человек, будут переселены из этого и соседнего дома. На место происшествия были отправлены инженеры-строители из городского совета Пеньисколы, чтобы проанализировать ситуацию и определить, существует ли риск обрушения остальной части здания.