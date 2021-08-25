Экс-депутат Рады Царев сообщил о смерти дочери

Бывший депутат украинской Рады, один из главных идеологов Новороссии Олег Царёв поделился в Facebook горем, случившимся в его семье: 15 июля умерла любимая 17-летняя дочка Екатерина.
"Когда умирает твой ребёнок, кажется, что вместе с ним умираешь ты или часть тебя. <...> Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле", — поделился Царёв. "Было бы легче, если бы я верил в загробную жизнь", — прибавил политик.
Лидер Новороссии опубликовал в своих соцсетях этот скорбный пост после долгого молчания. в предыдущий раз он объяснил вскоре после трагедии, что ещё долгое время не сможет "писать, давать интервью и вести соцсети".
Екатерина Царёва активно вела Instagram, в котором делилась события из своей довольно роскошной жизни. Последняя запись под фотографией из Дубая сделана 8 июня 2021 года.: "Над пропастью во лжи". Под этой записью сейчас уже много комментариев: в основном, с соболезнованиями. А ещё здесь появляются разнообразные догадки о причинах внезапной кончины девушки.