Экс-депутат Рады Царев сообщил о смерти дочери

"Когда умирает твой ребёнок, кажется, что вместе с ним умираешь ты или часть тебя. <...> Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле", — поделился Царёв. "Было бы легче, если бы я верил в загробную жизнь", — прибавил политик.