В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Герой Русской весны Царёв рассказал о смерти 17-летней дочери

Инфо 24
1 час назад

Бывший депутат украинской Рады, один из главных идеологов Новороссии Олег Царёв поделился в Facebook горем, случившимся в его семье: 15 июля умерла любимая 17-летняя дочка Екатерина.

Экс-депутат Рады Царев сообщил о смерти дочери
Фото: InstagramInstagram

"Когда умирает твой ребёнок, кажется, что вместе с ним умираешь ты или часть тебя. <...> Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле", — поделился Царёв. "Было бы легче, если бы я верил в загробную жизнь", — прибавил политик.

Лидер Новороссии опубликовал в своих соцсетях этот скорбный пост после долгого молчания. в предыдущий раз он объяснил вскоре после трагедии, что ещё долгое время не сможет "писать, давать интервью и вести соцсети".

Екатерина Царёва активно вела Instagram, в котором делилась события из своей довольно роскошной жизни. Последняя запись под фотографией из Дубая сделана 8 июня 2021 года.: "Над пропастью во лжи". Под этой записью сейчас уже много комментариев: в основном, с соболезнованиями. А ещё здесь появляются разнообразные догадки о причинах внезапной кончины девушки.

Происшествия,Екатерина Царева,Олег Царев,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители