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МВД увеличило награду за помощь в поимке убийцы "колбасного короля"

Елена Прошина
1 час назад

Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди увеличена до 1,5 млн рублей, сообщает МВД РФ.

МВД увеличило награду за помощь в поимке убийцы "колбасного короля"
Фото: СК РФСК РФ

В ведомстве отметили, что обратившимся гарантирована конфиденциальность и безопасность. Тех, кто располагает информацией о местонахождении Мавриди, просят позвонить по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.

Ранее МВД обещало за помощь в поимке Мавриди награду в размере 1 млн рублей.

6 августа пятеро заключенных во главе с Александром Мавриди совершили побег из подмосковного изолятора в Истре. Четверо беглецов к настоящему моменту задержаны. На свободе остается только Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова,

Происшествия,Александр Мавриди,Владимир Маругов,МВД,Истра,
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