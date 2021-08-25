МВД увеличило награду за помощь в поимке убийцы "колбасного короля"

Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди увеличена до 1,5 млн рублей, сообщает МВД РФ.

Фото: СК РФ СК РФ

В ведомстве отметили, что обратившимся гарантирована конфиденциальность и безопасность. Тех, кто располагает информацией о местонахождении Мавриди, просят позвонить по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.

Ранее МВД обещало за помощь в поимке Мавриди награду в размере 1 млн рублей.