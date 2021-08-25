Убийцу девочки в Тюмени нашли по картонной коробке

Следователи вышли на след убийцы восьмилетней девочки в Тюмени по картонной коробке, в которой находилось тело ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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По словам источника, тело девочки было завернуто в половик и лежало в коробке от бытовой техники. В ходе отработки улик выяснилось, что подобная техника приобреталась для мебельного цеха. Оперативники начали проверять работников предприятия и у одного из них дома нашли половик, от которого отрезан кусок. У мужчины проверили ДНК – и он совпал с образцами, найденными на теле девочки.