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Убийцу девочки в Тюмени нашли по картонной коробке

Свободная пресса
1 час назад

Следователи вышли на след убийцы восьмилетней девочки в Тюмени по картонной коробке, в которой находилось тело ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Убийцу девочки в Тюмени нашли по картонной коробке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, тело девочки было завернуто в половик и лежало в коробке от бытовой техники. В ходе отработки улик выяснилось, что подобная техника приобреталась для мебельного цеха. Оперативники начали проверять работников предприятия и у одного из них дома нашли половик, от которого отрезан кусок. У мужчины проверили ДНК – и он совпал с образцами, найденными на теле девочки.

В середине августа в Тюмени на берегу озера Оброчного в пакете было обнаружено тело восьмилетней девочки. Вечером 30 июня она ушла из дома, расположенного на улице Судостроителей, на прогулку и не вернулась. 25 августа было объявлено о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался 40-летний местный житель.

Происшествия,Тюмень,
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