Националисты в Одессе побили американца в футболке с надписью Russia

Туриста из США, который ходил по Одессе в футболке с российским триколором и надписью Russia, арестовала местная полиция. На ничего не понимающего и не говорящего ни по-русски, ни по-украински иностранца сначала напали националисты, а после его задержала полиция. Теперь ему грозит суд. Об этом сообщает Mk.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что 26-летний житель Лас-Вегаса Джаред Йингеров (так он сам переводит свое имя на русский язык) в детском возрасте был усыновлен из России в американскими приемными родителями. Как предполагает издание, возможно житель США решил побывать на родине своих предков, поэтому приехал в страну. В любом случае, на его странице в соцсети рядом расположены изображения российского и американского флагов, а также фотоснимки футболок с надписью Russia, в одной из которых он и гулял по улицам Одессы. Сам Джаред называет себя путешественником и уверяет, что на Украину он приехал исключительно в качестве туриста.

23 августа в Одессе рядом с памятником Дюку де Ришелье проходило празднование Дня государственного флага и Фестиваль вышиванки. В честь этого события националисты надели вышиванку на самого Дюка, а на Потемкинской лестнице выложили 30-метровый флаг Украины.

Посмотреть на мероприятие пришел и американский турист, на котором была надета футболка с российской символикой. Примерно в 11 утра он там попался на глаза националистов. Они начали задираться к мужчине и толкать его, а затем привлекли к нему внимание полицейских.