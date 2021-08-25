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Националисты в Одессе побили американца в футболке с надписью Russia

Анна Безрукова
34 минуты назад

Туриста из США, который ходил по Одессе в футболке с российским триколором и надписью Russia, арестовала местная полиция. На ничего не понимающего и не говорящего ни по-русски, ни по-украински иностранца сначала напали националисты, а после его задержала полиция. Теперь ему грозит суд. Об этом сообщает Mk.ru.

Националисты в Одессе побили американца в футболке с надписью Russia
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что 26-летний житель Лас-Вегаса Джаред Йингеров (так он сам переводит свое имя на русский язык) в детском возрасте был усыновлен из России в американскими приемными родителями. Как предполагает издание, возможно житель США решил побывать на родине своих предков, поэтому приехал в страну. В любом случае, на его странице в соцсети рядом расположены изображения российского и американского флагов, а также фотоснимки футболок с надписью Russia, в одной из которых он и гулял по улицам Одессы. Сам Джаред называет себя путешественником и уверяет, что на Украину он приехал исключительно в качестве туриста.

23 августа в Одессе рядом с памятником Дюку де Ришелье проходило празднование Дня государственного флага и Фестиваль вышиванки. В честь этого события националисты надели вышиванку на самого Дюка, а на Потемкинской лестнице выложили 30-метровый флаг Украины.

Посмотреть на мероприятие пришел и американский турист, на котором была надета футболка с российской символикой. Примерно в 11 утра он там попался на глаза националистов. Они начали задираться к мужчине и толкать его, а затем привлекли к нему внимание полицейских.

Американец, не знающий ни русского, ни украинского языка, попытался убежать. На этом основании его и задержали местные стражи порядка.

Происшествия,Соединенные Штаты,
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