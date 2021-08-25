В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы

Следователи нашли 40-летнего жителя Тюмени, который, предположительно, причастен, к убийству восьмилетней школьницы. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.

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В СК заявили, что обладают «достаточными основаниями», чтобы считать этого человека причастным к совершению преступления. С ним проводятся следственные действия.

Источник 72.RU, знакомый с ситуацией, заявил, что подозреваемого в убийстве задержали 25 августа в районе Лесобаза. Собеседники издания заявили, что он - местный житель, который был знаком с семьей девочки.

Восьмилетняя жительница Тюмени пропала 30 июня - девочка не вернулась с прогулки. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное (рядом с Лесобазой) в 2,5 километра от ее дома.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве ребенка, позже по решению главы СК Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.