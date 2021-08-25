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Талибы* открыли стрельбу, чтобы разогнать толпу у аэропорта Кабула. Видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

У аэропорта Кабула сторонники движения «Талибан»* открыли огонь. Стреляя в воздух, захватившие столицу Афганистана мятежники разгоняют толпу людей, прорывающихся к воздушной гавани. Соответствующее видео публикует Telegram-канал RT.

Ранее сообщалось, что у российского посольства организована эвакуация граждан России, там находилась автоколонна, в которой россиян доставят в аэропорт. Напомним, лидеры «Талибан»* заявили, что эвакуация из Афганистана после 31 августа будет под запретом.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещенная на территории России.

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