У аэропорта Кабула сторонники движения «Талибан»* открыли огонь. Стреляя в воздух, захватившие столицу Афганистана мятежники разгоняют толпу людей, прорывающихся к воздушной гавани. Соответствующее видео публикует Telegram-канал RT.
Ранее сообщалось, что у российского посольства организована эвакуация граждан России, там находилась автоколонна, в которой россиян доставят в аэропорт. Напомним, лидеры «Талибан»* заявили, что эвакуация из Афганистана после 31 августа будет под запретом.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещенная на территории России.