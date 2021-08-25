Ранее сообщалось, что у российского посольства организована эвакуация граждан России, там находилась автоколонна, в которой россиян доставят в аэропорт. Напомним, лидеры «Талибан»* заявили, что эвакуация из Афганистана после 31 августа будет под запретом.