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ФСБ задержала 31 террориста в четырёх регионах России

News.ruиещё 21
1 час назад

ФСБ России задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещённой в России. Они готовили вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры, передаёт ТАСС.

ФСБ задержала 31 террориста в четырёх регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Задержанные, по данным ФСБ, призывали к совершению преступлений террористического характера. В настоящий момент у них изъяли запрещённую религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы их организации и многие другие атрибуты, имеющие отношение к расследованию. Следствием возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

ФСБ также показала видео спецоперации против ячеек «Катиба Таухид валь-Джихад».

Ранее сообщалось, что ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила планы Японии применить против СССР бактериологическое оружие. Войну против Советского Союза Япония собиралась начать в июне 1945 года. В материалах есть показания бывшего сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Като Цунэнори, который разрабатывал это оружие. Япония обиралась применить против СССР чумные микробы. Также страна собиралась это сделать против Китая и США.

Происшествия,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Красноярский Край,Новосибирская Область,Москва,Россия,Якутск,Сирийская Арабская Республика,
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