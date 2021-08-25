ФСБ задержала 31 террориста в четырёх регионах России

ФСБ России задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещённой в России. Они готовили вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры, передаёт ТАСС.

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Задержанные, по данным ФСБ, призывали к совершению преступлений террористического характера. В настоящий момент у них изъяли запрещённую религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы их организации и многие другие атрибуты, имеющие отношение к расследованию. Следствием возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

ФСБ также показала видео спецоперации против ячеек «Катиба Таухид валь-Джихад».