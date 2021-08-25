Депутат объяснил переезд через разводящийся мост в Петербурге

Депутат Госдумы Михаил Романов объяснил, по какой причине его автомобиль BMW "пролетел" через закрытый перед разводкой мост. По его словам, он очень устал после работы и заснул на заднем сидении, а опасный трюк совершил его водитель, которого, по мнению народного избранника, нужно наказать.

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Примерно в два часа ночи по местному времени очевидцы могли наблюдать в центре Санкт-Петербурга, как иномарка депутата Госдумы Михаила Романова не затормозила перед ограждениями, а продолжила движение по закрытому Благовещенскому мосту. Мост уже начали разводить, но автомобиль быстро перескочил на другую сторону, где его остановили сотрудники ДПС.

Впоследствии сам депутат принес извинения за произошедшее, он рассказал изданию "Фонтанка", что виноват в ситуации вовсе не он. Михаил Романов также пояснил, что в ту ночь "уснул на заднем сидении" машины, так как очень "устал" после "тяжелого, трудного рабочего дня".

Водитель, как отметил депутат, сам решил проскочить закрытый мост, сам же парламентарий "смог сориентироваться в ситуации" только после того, как машина была остановлена сотрудниками ГИБДД. Депутат считает, что виновный в нарушении водитель должен понести наказание: он отметил, что лично настоял на составлении протокола в отношении нарушителя.