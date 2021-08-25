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BMW депутата Госдумы перепрыгнула разводящийся мост в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Автомобиль депутата Государственной думы Михаила Романова перепрыгнул разводящийся Благовещенский мост в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший соответствующее видео инцидента.

На кадрах запечатлено, как BMW проезжает расставляемые дорожным рабочим ограждения и перескакивает с одной части разводящегося моста на другую. По предварительным данным, за рулем иномарки находился водитель народного избранника.

«Примерно в полвторого водитель BMW депутата Михаила Романова понял, что не успевает, и рванул на другой берег по встречке со стороны Английской набережной мимо удивлённых сотрудников, ставивших ограждения», – отмечает канал.

Двое россиян погибли в ДТП с участием главы отдела ГИБДД

Происшествия,Видео,Михаил Романов,ГИБДД,Госдума,Санкт-Петербург,
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