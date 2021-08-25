Автомобиль депутата Государственной думы Михаила Романова перепрыгнул разводящийся Благовещенский мост в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший соответствующее видео инцидента.
На кадрах запечатлено, как BMW проезжает расставляемые дорожным рабочим ограждения и перескакивает с одной части разводящегося моста на другую. По предварительным данным, за рулем иномарки находился водитель народного избранника.
«Примерно в полвторого водитель BMW депутата Михаила Романова понял, что не успевает, и рванул на другой берег по встречке со стороны Английской набережной мимо удивлённых сотрудников, ставивших ограждения», – отмечает канал.