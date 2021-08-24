14-летний мальчик спас тонущего друга ценой своей жизни

14-летний Логан Фолджер ценой собственной жизни спас друга, тонущего в Честерфилдском канале в английском шахтерском городке Стейвли, графство Дербишир. Об этом сообщает BBC News.

Фото: Public Domain / Wikimedia Public Domain / Wikimedia

В среду, 18 августа, Фолджер купался с двумя друзьями в канале, когда один из них начал тонуть. Подросток попытался помочь ему, но сам пошел под воду. На место прибыли сотрудники скорой помощи и пожарной службы Дербиршира, вытащили его из воды и доставили в больницу.

Британец боролся за жизнь в течение трех дней, но скончался в субботу, 20 августа.

«Ужасно, что мы вынуждены сообщать о еще одном погибшем на воде этим летом. Это еще одно напоминание о том, насколько опасными могут быть открытые водоемы из-за скрытых течений или мусора, а также из-за низкой температуры воды», — сообщил руководитель спасательной бригады Ли Уильямс.

Он принял решение отложить расследование до ноября, чтобы подготовить полицейский отчет.