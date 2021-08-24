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Огонь уничтожил почти треть Мордовского заповедника

ТАСС
12 минут назад

Площадь, пройденная огнем в Мордовском заповеднике, составляет почти 10 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Огонь уничтожил треть Мордовского заповедника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Группировка сил и средств МЧС России задействована в ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П. Г. Смидовича.

По состоянию на 16:00 мск площадь, пройденная огнем, составляет около 10 тыс. га", - сказали в ведомстве.

По данным из открытых источников, общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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