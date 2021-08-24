В Кузбассе сошли с рельсов грузовые вагоны с углем

В Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём, принадлежащих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

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Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на путях необщего пользования станции Забойщик в Берёзовском городском округе Кемеровской области. Пострадавших нет.

К месту происшествия прибыл кемеровский транспортный прокурор, будет проведена проверка по факту случившегося.