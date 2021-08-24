В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Кузбассе сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём

RT на русском
1 час назад

В Кемеровской области сошли с рельсов 11 грузовых вагонов с углём, принадлежащих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

В Кузбассе сошли с рельсов грузовые вагоны с углем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на путях необщего пользования станции Забойщик в Берёзовском городском округе Кемеровской области. Пострадавших нет.

К месту происшествия прибыл кемеровский транспортный прокурор, будет проведена проверка по факту случившегося.

В июле в Забайкальском крае на перегоне Урюм — Нанагры сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых поездов.

Происшествия,Кемеровская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители