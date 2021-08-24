1,3 млн сканов паспортов клиентов Oriflame утекли в Сеть

Хакеры выложили в интернет отсканированные копии паспортов более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные теневой базы RaidForums.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На сайте косметической компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она была подвержена серии кибератак, из-за которых данные клиентов появились в открытом доступе в интернете.

"Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов", - отмечается в сообщении косметической компании.

При этом Oriflame уверяют, что серии атак не затронули номера банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операции пользователей.