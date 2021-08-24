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"Ъ": хакеры выставили на продажу 1,3 млн паспортных данных клиентов Oriflame

ТАССиещё 1
27 минут назад

Хакеры выложили в интернет отсканированные копии паспортов более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные теневой базы RaidForums.

1,3 млн сканов паспортов клиентов Oriflame утекли в Сеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте косметической компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она была подвержена серии кибератак, из-за которых данные клиентов появились в открытом доступе в интернете.

"Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов", - отмечается в сообщении косметической компании.

При этом Oriflame уверяют, что серии атак не затронули номера банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операции пользователей.

В компании признались, что у злоумышленников есть доступ не только к клиентам из России, но и из других стран СНГ и Азии.

Происшествия,МВД,Газета "Коммерсантъ",
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