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В Дагестане из-за мощного ливня и схода селей пропали туристы

Lenta.ru
1 час назад

Мощный ливень с градом в Гунибском районе Дагестана обрушился на туристическую группу из 30 человек. Часть людей спасли, но двое пропали без вести, передает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

В Дагестане из-за схода селей пропали туристы
Фото: РИА «Дагестан»РИА «Дагестан»

«С 05:30 утра спасатели в составе 12 человек, двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам двоих мужчин», — рассказали в ведомстве, уточнив, что пропали 35-летний турист из Москвы и 37-летний — из Санкт-Петербурга.

Также издание «Кавказский узел» сообщило, что селевой поток унес два автомобиля с тремя людьми в реку.

На место происшествий были направлены спасатели махачкалинской базовой поисково-спасательной службы.

Ранее в Северной Осетии селевой поток смыл палатку с двумя российскими туристами. Несчастный случай произошел в пяти километрах от пограничного поста на тропе на гору Казбек. По данным ведомства, очевидцы успели оказать первую помощь мужчине, а женщину унесло в горную реку Геналдон.

Происшествия,МЧС,РИА "Дагестан",Республика Дагестан,
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