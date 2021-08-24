В Дагестане из-за схода селей пропали туристы

Мощный ливень с градом в Гунибском районе Дагестана обрушился на туристическую группу из 30 человек. Часть людей спасли, но двое пропали без вести, передает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

Фото: РИА «Дагестан» РИА «Дагестан»

«С 05:30 утра спасатели в составе 12 человек, двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам двоих мужчин», — рассказали в ведомстве, уточнив, что пропали 35-летний турист из Москвы и 37-летний — из Санкт-Петербурга.

Также издание «Кавказский узел» сообщило, что селевой поток унес два автомобиля с тремя людьми в реку.

На место происшествий были направлены спасатели махачкалинской базовой поисково-спасательной службы.