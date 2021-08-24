Назвавшим россиян плаксивым сбродом чиновником заинтересовалась прокуратура

«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по 5.61 КоАП РФ. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято», — цитирует РИА «Новости» заявление прокуратуры .

Агафонов написал на своей странице в социальной сети Facebook пост с критикой жителей региона, которые негативно отреагировали на заявление фигуриста Алексея Ягудина. Спортсмен приезжал в Красноярск и не заметил смога, который пришел туда из-за лесных пожаров в Якутии, пишет «Ридус». Позже пост пропал из соцсети. Агафонов отметил, что не причастен к этому и запись удалили администраторы Facebook после жалоб пользователей, передает сайт MK.RU.