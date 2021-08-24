Селевой поток в Дагестане оставил без газа тысячи людей

В результате схода селевого потока в Левашинском районе Дагестана был поврежден газопровод, из-за этого без доступа к газу остались свыше 4 500 жителей района, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Дагестану.

"В результате выпадения обильных ливневых дождей в Левашинском районе Республики Дагестан селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления Без газа временно остались 950 домов с населением 4650 человек в селах Арши, Куппа, Телягу, Буртани", - заявили в экстренных службах.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться во вторник, 24 августа, с утра, а до этого жители пострадавших населенных пунктов, по данным ведомства, смогут использовать остаточный газ из газопровода. Ранее в Японии приказали эвакуироваться 3 млн человек из-за сильных ливней и селевых потоков.