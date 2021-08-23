Автомобиль с людьми унесло селевым потоком в Дагестане

«По системе «112» поступила информация о том, что в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать с сыном) в направлении реки Казикумухское Койсу. Направлены спасатели Махачкалинской БПСС», — указано в сообщении пресс-службы.