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Автомобиль с людьми унесло селевым потоком в Дагестане

ИА Regnum
1 час назад

Селевой поток, сошедший с гор в Левашинском районе Дагестана, унёс двух людей, находившихся в автомашине, к реке, сообщает 23 августа региональное управление ГУМЧС.

Автомобиль с людьми унесло селевым потоком в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спасатели начали поисковую операцию.

«По системе «112» поступила информация о том, что в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать с сыном) в направлении реки Казикумухское Койсу. Направлены спасатели Махачкалинской БПСС», — указано в сообщении пресс-службы.

О судьбе людей пока информации нет.

Происшествия,МЧС,Республика Дагестан,
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