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Антипрививочники заблокировали штаб-квартиры двух британских телеканалов

ЧП Столицаиещё 1
1 час назад

Противники вакцинации от коронавируса заблокировал вход на два телеканала в Лондоне.

Антипрививочники заблокировали штаб-квартиры британских телеканалов
Фото: chp-msk.ruchp-msk.ru

Около 100 противников вакцинации в Лондоне почти на два часа заблокировали вход в здание, где находятся редакции двух британских телеканалов — ITV News и Channel 4 News, сообщает The Epoch Times со ссылкой на местную полицию.

Протестующие, заблокировав штаб-квартиры телеканалов, выкрикивали, что СМИ дезинформируют британцев о пандемии коронавируса и о вакцинах против COVID-19. Предполагается, что пришедшие антипрививочники являются частью еще более крупной группы противников вакцинации в этом районе.

«Офицеры на месте инцидента взаимодействуют с охраной здания и выводят тех, кто проник в него», — отмечается в сообщении лондонской полиции.

Кроме того, митинги против вакцинации от COVID-19 около часа проходили возле лондонского офиса Google. Информация о задержаниях не поступала.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал противников вакцинации сумасшедшими. Он выразил надежду, что прививку от гриппа сделает каждый гражданин страны.

Происшествия,Борис Джонсон,Google,
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