Генпрокуратура признала нежелательными четыре религиозные организации Латвии и Украины

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех духовных организаций Украины и Латвии, сообщается на сайте ведомства.

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"Поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В их число вошли Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвийская Республика), Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (Латвийская Республика), Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение") (Украина), а также Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина).

В ведомстве напомнили, что внесение в список нежелательных означает, что организации необходимо закрыть существующие на территории России структурные подразделения, и накладывает запрет на создание новых.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал об "опорных пунктах", через которые активно реализуются антироссийские проекты организаций, признанных в РФ нежелательными.