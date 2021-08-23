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Появилась версия падения самолета-амфибии под Москвой

Мария Иванова
58 минут назад

Источник ТАСС в экстренных службах назвал возможной причиной падения самолета-амфибии под Москвой ошибку пилотирования. Собеседник агентства рассказал, что небольшое воздушное судно принадлежало частному лицу.

Появилась версия падения самолета-амфибии под Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о крушении самолета появилась днем 23 августа. Он упал в Москву-реку около села Черкизово, неподалеку от Коломны.

Источник ТАСС заявил, что во время посадки на воду самолет перевернулся.

Собеседник РИА Новости, работающий в экстренных службах, рассказал, что при посадке самолет задел крылом воду.

На его борту находились два пилота. По данным собеседника агентства, они не пострадали. Пилотов осмотрели врачи скорой помощи и заявили, что те не нуждаются в госпитализации.

Самолет отбуксировала на берег баржа.

Происшествия,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,
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