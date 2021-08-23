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Группа мужчин устроила перестрелку в московском автосервисе

Мослента
1 час назад

Группа из восьми человек устроила перестрелку в автосервисе на юго-западе Москвы в районе Коньково, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

В московском автосервисе произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел днем в воскресенье, 22 августа. В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Капицы. Правоохранители по приезде по адресу обнаружили нескольких мужчин: у одного было зафиксировано открытое ранение поясницы, у второго — закрытый перелом руки и ссадины, а у третьего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение ноги.

Также на месте были задержаны двое безработных людей 1980 и 1991 года рождения. Их доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По словам задержанных, неизвестный в ходе конфликта выстрелил в сторону одного из пострадавших, после чего скрылся с места происшествия.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости» участниками конфликта стали граждане Азербайджана и Дагестана. Первым не понравилось качество сервиса автомойке, в результате чего ругань переросла в драку с оружием.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее на юго-западе Москвы произошла массовая драка с участием десяти человек. Стало известно, что несколько компаний нетрезвых людей начали словесную перепалку, которая переросла в драку. Один из участников несколько раз выстрелил в голову оппонента из пневматического пистолета. У пострадавшего были травмированы голень и голова, а также врачи зафиксировали кровотечение. Ему понадобилась помощь медиков.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",Москва,
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