В Москве-реке аварийную посадку совершил частный самолет-амфибия. Согласно предварительной информации, воздушное судно перевернулось, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

"Недалеко от деревни Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия", - уточнил ТАСС источник в экстренных службах.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Как отмечает «Царьград», это происшествие стало уже пятым ЧП с

авиатранспортом с начала августа текущего года.

Издание уточняет, что сложные времена для русской авиации начались 12 августа, когда вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке, упав в Курильское озеро. Тогда погибли восемь человек.

Затем ЧП произошло в Турции, где 14 августа рухнул пожарный самолет Бе-200. На борту на момент трагедии присутствовали пять военнослужащих из России и три представителя Турции, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.

Спустя три дня после этого в подмосковной Кубинке упал опытный образец новейшего транспортника Ил-112В. Он должен сменить уже устаревшие Ан-24 и Ан-26.