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Задержание обманувших внучку Чкалова аферистов сняли на видео

Александр Кузьмин
57 минут назад

Обманувших внучку Чкалова на 23 миллиона рублей мошенников задержали в Бурятии. МВД опубликовало видео оперативного мероприятия.

Как установило следствие, злоумышленники на протяжении двух недель звонили пожилой родственнице известного советского летчика и Героя Советского Союза. Они представлялись 82-летней женщине полицейскими и службой безопасности банка и по предлогом, что с ее счетов пытаются украсть денежные средства, уговорили пенсионерку перевести ее сбережения на «надежный страховочный счет».

Подозреваемых задержали спустя несколько месяцев в Прибайкальском районе Бурятии, их доставили в Москву для проведения следственных действий.

«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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