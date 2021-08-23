Обманувших внучку Чкалова на 23 миллиона рублей мошенников задержали в Бурятии. МВД опубликовало видео оперативного мероприятия.
Как установило следствие, злоумышленники на протяжении двух недель звонили пожилой родственнице известного советского летчика и Героя Советского Союза. Они представлялись 82-летней женщине полицейскими и службой безопасности банка и по предлогом, что с ее счетов пытаются украсть денежные средства, уговорили пенсионерку перевести ее сбережения на «надежный страховочный счет».
Подозреваемых задержали спустя несколько месяцев в Прибайкальском районе Бурятии, их доставили в Москву для проведения следственных действий.
«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.