Как установило следствие, злоумышленники на протяжении двух недель звонили пожилой родственнице известного советского летчика и Героя Советского Союза. Они представлялись 82-летней женщине полицейскими и службой безопасности банка и по предлогом, что с ее счетов пытаются украсть денежные средства, уговорили пенсионерку перевести ее сбережения на «надежный страховочный счет».