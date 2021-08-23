Следствие рассматривает версию, согласно которой убитая в Тюмени восьмилетняя школьница Настя Муравьева могла стать жертвой «маньяка с электропроводом». Об этом в понедельник, 23 августа, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, о том, что в Тюмени может орудовать серийный убийца, говорит тот факт, что начиная с 1997 года в городе было совершено восемь похожих преступлений, жертвами которых стали семь девочек и один мальчик.

«Все все жертвы были изнасилованы и убиты. Однако их тела были обнаружены довольно поздно со значительными следами разложения», — рассказал источник.

Поэтому найти качественные биологические образцы — основные улики — криминалисты на останках не смогли, и однозначно говорить, что все школьники стали жертвами одного и того же человека, в настоящий момент нельзя. Впрочем, некоторые общие черты эти преступления все же связывают.

Так, у всех убитых девочек было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. Кроме того, не исключено, что на всех местах преступлений загадочный маньяк оставлял свой знак.

«На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он — его фирменный знак», — отметил источник.

22 августа сообщилось, что дядя пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой было найдено на берегу озера, умер у стихийного мемориала.