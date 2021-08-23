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Взрыв произошел на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе – СМИ

Москва24иещё 4
18 минут назад

На нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает местное издание Codigo Veracruz.

Взрыв произошел на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе
Фото: twitter.com/CodigoVeracruztwitter.com/CodigoVeracruz

"По неофициальным данным, взрыв произошел на платформе Ku-Alpha в районе штата Кампече", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент известно о шести раненых. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было. Не подтвердили информацию и в компании Pemex.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в одном из контейнеров на торговом судне на территории порта Джабаль-Али в Дубае. Погибших и пострадавших нет.

До этого в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки загорелся танкер New Diamond. Он перевозил нефть из Кувейта. Огонь вспыхнул в машинном отделении и быстро распространился по палубе. До грузовых отсеков пламя, по предварительной информации, пока не добралось.

На помощь терпящему бедствие судну пришел отряд российских боевых кораблей и три судна береговой охраны Индии.

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