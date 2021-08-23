В Москве задержали людей с оппозиционными флагами Белоруссии

Двух болельщиков с бело-красно-белыми флагами задержали на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент произошёл во время матча по пляжному футболу Белоруссия — Швейцария. По имеющимся данным, задержанных обвиняют в использовании незарегистрированной символики на спортивном мероприятии. Сообщается также, что полиция составила протокол о нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных мероприятиях.

Задержанные оставлены в участке полиции до утра, завтра состоится суд.

РБК сообщает, что в пресс-службе ГУ МВД по столице заявили, что такая информация им не поступала.