Прогулочный теплоход спас тонущего в Москве-реке человека

В Москве экипаж прогулочного теплохода спас тонущего человека, сообщает Telergram-канал Mash в воскресенье, 22 августа.

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Инцидент произошел в центре столицы в районе станции метро «Таганская». На кадрах виден мужчина в воде, а в руках у него спасательный круг c проходящего мимо теплохода «Москва 85».

Экипаж судна сумел добросить до мужчины веревку и вытащить его из воды. Автор видеозаписи предполагает, что попавшему в беду человеку могло стать плохо, поэтому он оказался в Москве-реке в центре города.