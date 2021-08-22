Прогулочный теплоход спас тонущего в Москве-реке человека

В Москве экипаж прогулочного теплохода спас тонущего человека, сообщает Telergram-канал Mash в воскресенье, 22 августа.
Инцидент произошел в центре столицы в районе станции метро «Таганская». На кадрах виден мужчина в воде, а в руках у него спасательный круг c проходящего мимо теплохода «Москва 85».
Экипаж судна сумел добросить до мужчины веревку и вытащить его из воды. Автор видеозаписи предполагает, что попавшему в беду человеку могло стать плохо, поэтому он оказался в Москве-реке в центре города.
Ранее, 18 августа, сообщалось о том, что россиянка спасла котенка, который застрял в длинной дренажной трубе во втором микрорайоне Зеленограда. Прибывшие спасатели не смогли вытащить животное, потому что труба была слишком узкая, и попросили о помощи местную жительницу.