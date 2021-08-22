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«Все выбегали в панике»: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ в Мытищах

Майк Габриелян
1 час назад

Появились подробности пожара в торгово-развлекательном центре в Мытищах. Очевидцы рассказали изданию Readovka, что жертвами огня едва не стали дети, игравшие на батутах.

По их словам, пожар мгновенно охватил помещение детской комнаты.

«Загорелись батуты. Все очень быстро. Когда мы все начали выбегать, пожар уже разгорелся сильно За спиной уже все было чёрным от дыма и очень едкий дым. Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно конечно!» - рассказал свидетель.

Он отметил, что люди за секунды могли потерять детей. Взрослые хватали их на руки, забыв про вещи.

Между тем информация о ЧП в торговом центре по-прежнему остается противоречивой. Ряд каналов пишет, что здание сейчас оцеплено.

В МЧС пока не раскрывают подробности пожара в ТРЦ. В подмосковном управлении ограничились сообщением о ликвидированном «пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи, улица Мира 32/2».

Происшествия,Видео,МЧС,Мытищи,
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