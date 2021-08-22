«Загорелись батуты. Все очень быстро. Когда мы все начали выбегать, пожар уже разгорелся сильно За спиной уже все было чёрным от дыма и очень едкий дым. Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно конечно!» - рассказал свидетель.