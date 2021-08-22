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Судно с россиянами задержали в водах Малайзии

Майк Габриелян
48 минут назад

Власти Малайзии задержали танкер с гражданами России и других стран. Об этом заявил глава Агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии Мохамед Хассим, передает ТАСС.

Судно с россиянами задержали в водах Малайзии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам чиновника, судно вышло из Сингапура и встало на стоянку в территориальных водах Малайзии. Танкер был замечен системой наблюдения на расстоянии 51,4 км от побережья города Секинчана (штат Селангор).

Во время проверки капитан не смог предоставить документы, разрешающие встать на якорь во внутренних водах страны. Он заявил пограничникам, что ждет инструкций от головного офиса в Норвегии.

«На борту танкера, зарегистрированного в Норвегии, находятся 20 членов экипажа, граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин», - сказал Хассим.

По местным законам за незаконную стоянку корабля может грозить штраф в размере 100 тысяч ринггитов (23,5 тысячи долларов) или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Россия,Малайзия,
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