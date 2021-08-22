Судно с россиянами задержали в водах Малайзии

Власти Малайзии задержали танкер с гражданами России и других стран. Об этом заявил глава Агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии Мохамед Хассим, передает ТАСС.

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По словам чиновника, судно вышло из Сингапура и встало на стоянку в территориальных водах Малайзии. Танкер был замечен системой наблюдения на расстоянии 51,4 км от побережья города Секинчана (штат Селангор).

Во время проверки капитан не смог предоставить документы, разрешающие встать на якорь во внутренних водах страны. Он заявил пограничникам, что ждет инструкций от головного офиса в Норвегии.

«На борту танкера, зарегистрированного в Норвегии, находятся 20 членов экипажа, граждане России, Латвии, Норвегии и Филиппин», - сказал Хассим.

По местным законам за незаконную стоянку корабля может грозить штраф в размере 100 тысяч ринггитов (23,5 тысячи долларов) или лишение свободы на срок до двух лет.