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В Омске бездомный зверски убил девушку-инвалида за шутку

Елена Прошина
33 минуты назад

Нетрезвый житель Омска 57 ударами ножа убил 22-летнюю инвалида-колясочницу. Суд отправил его в СИЗО, сообщает омская прокуратура.

В Омске бездомный зверски убил девушку-инвалида за шутку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи выяснили, что ночью 20 августа в Кировском округе Омска 21-летний пьяный омич поссорился со своей 22-летней знакомой, местной жительницей и на этой почве напал на нее с ножом.

«Он нанес ей не менее 57 колото-резанных ран в область живота, груди, шеи и верхних конечностей. От полученных телесных повреждений молодая девушка скончалась на месте», - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

В нем также сказано, что ссора носила спонтанный характер. Прокуроры отмечают, что потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или посторонней помощи.

Сообщается, что убийца ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественное правонарушение и преступление против жизни и здоровья. По данным следствия, он не имеет постоянного источника дохода. Кроме того, у обвиняемого отсутствует постоянная регистрация и место жительства на территории Омска.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый заключен под стражу.

Согласно данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, трагедию спровоцировала шутка девушки.

Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Омск,
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