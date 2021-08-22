В Омске бездомный зверски убил девушку-инвалида за шутку

Нетрезвый житель Омска 57 ударами ножа убил 22-летнюю инвалида-колясочницу. Суд отправил его в СИЗО, сообщает омская прокуратура.

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Следователи выяснили, что ночью 20 августа в Кировском округе Омска 21-летний пьяный омич поссорился со своей 22-летней знакомой, местной жительницей и на этой почве напал на нее с ножом.

«Он нанес ей не менее 57 колото-резанных ран в область живота, груди, шеи и верхних конечностей. От полученных телесных повреждений молодая девушка скончалась на месте», - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

В нем также сказано, что ссора носила спонтанный характер. Прокуроры отмечают, что потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или посторонней помощи.

Сообщается, что убийца ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественное правонарушение и преступление против жизни и здоровья. По данным следствия, он не имеет постоянного источника дохода. Кроме того, у обвиняемого отсутствует постоянная регистрация и место жительства на территории Омска.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый заключен под стражу.