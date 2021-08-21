В квартире в Москве взорвалась граната, есть погибшие

В квартире на северо-западе Москвы произошел взрыв гранаты, в результате чего погибли один взрослый и двое подростков, передает Telegram-канал Mash.

Фото: АГН "Москва" АГН "Москва"

Инцидент произошел на улице Малая Набережная.

По данным Telegram-каналf 112, гранату в квартиру принес отец детей. Он положил ее на шкаф. Сын мужчины достал ее и решил выдернуть чеку. В результате взрыва он и его отец погибли. Также жертвой стал 12-летний пасынок мужчины.

Информацию о двух погибших подтвердила пресс-служба столичной прокуратуры. По ее данным, 14-летний мальчик скончался на месте.