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В московской квартире произошел взрыв гранаты, есть погибшие

Газета.Ru
13 минут назад

В квартире на северо-западе Москвы произошел взрыв гранаты, в результате чего погибли один взрослый и двое подростков, передает Telegram-канал Mash.

В квартире в Москве взорвалась граната, есть погибшие
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

Инцидент произошел на улице Малая Набережная.

По данным Telegram-каналf 112, гранату в квартиру принес отец детей. Он положил ее на шкаф. Сын мужчины достал ее и решил выдернуть чеку. В результате взрыва он и его отец погибли. Также жертвой стал 12-летний пасынок мужчины.

Информацию о двух погибших подтвердила пресс-служба столичной прокуратуры. По ее данным, 14-летний мальчик скончался на месте.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, «по предварительным данным, в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное», а не граната.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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