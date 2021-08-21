В Москве найден мертвым писатель Сергей Гусаков

В Москве умер «певец катакомб» — писатель, бард и альпинист Сергей Гусаков. Квартиру с покойным пришлось вскрывать спасателям и полицейским. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник.

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О смерти писателя стало известно, когда в полицию обратились жители дома на Балаклавском проспекте. Они рассказали, что почувствовали неприятный запах из соседней квартиры, стучали в дверь, но им не открывали.

Квартиру вскрыли, в одной из комнат обнаружили тело хозяина - 62-летнего писателя Сергея Гусакова. Пока непонятно, из-за чего и при каких обстоятельствах умер мужчина.

«Давность наступления смерти от четырёх до шести дней, обстоятельства его гибели в данный момент устанавливаются», — сообщил источник.

Сергей Гусаков занимался изучением искусственных пещер и подземных сооружений. Он написал книги "Пенталогия", "Катакомбный Итог", "Катакомбный Мэйнстрим", "Робинзоны Миров", "Четыре Действия", "Альбомы", "Некролог Большого Барьерного Мифа" и многие другие.

Гусаков был не только писателем-теоретиком, изучавшим подземный мир, но и практиком. Он занимался промышленным альпинизмом и работал подземным спасателем. В 1991 году Гусаков установил рекорд одиночного подземного пребывания, проведя в каменоломне 91 день.