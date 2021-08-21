Россиянка задушила дебошира бедрами

Жительница Улан-Уде по неосторожности убила нарушителя общественного порядка, задушив его бедрами. Об этом сообщает «Байкал Daily».
Женщина решила сдать пьяного мужчину полицейским, повалила его на землю, села на шею и схватила за руки. Так продолжалось 15 минуть, за это время дебошир скончался.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, улан-уденку с активной гражданской позицией задержали.
Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности, однако при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, противоправность поведения потерпевшего, удовлетворительную характеристику по месту жительства, положительную характеристику по месту работы, наличие двоих малолетних детей. При этом, не было установлено ни одного отягчающего обстоятельства.
Женщину приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.
Ранее в Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который нашел телефон и расплатился им с таксистом