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Жительница Улан-Удэ задушила дебошира ногами

Газета.Ru
45 минут назад

Жительница Улан-Уде по неосторожности убила нарушителя общественного порядка, задушив его бедрами. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Россиянка задушила дебошира бедрами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина решила сдать пьяного мужчину полицейским, повалила его на землю, села на шею и схватила за руки. Так продолжалось 15 минуть, за это время дебошир скончался.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, улан-уденку с активной гражданской позицией задержали.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности, однако при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, противоправность поведения потерпевшего, удовлетворительную характеристику по месту жительства, положительную характеристику по месту работы, наличие двоих малолетних детей. При этом, не было установлено ни одного отягчающего обстоятельства.

Женщину приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Ранее в Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который нашел телефон и расплатился им с таксистом

Происшествия,МВД,Улан-Удэ,
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