В Москве загорелось общежитие университета геодезии и картографии на Молодогвардейской улице в Кунцеве. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Фото: Telegram-канал «Московские новости» Telegram-канал «Московские новости»

Заявка поступила в 15:33. На место выдвинулись не менее 12 пожарных машин. Огонь удалось оперативно потушить к 15:50.

«Очаг находился в оной из комнат пятиэтажного общежития на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров», — рассказал дежурный сотрудник МЧС.

По его словам, на место отправили так много пожарных машин, потому что возгорание случилось в общежитии.

Ранее сообщалось, что российский кардиохирург, член-корреспондент РАН Андрей Зотиков, его жена и средняя дочь пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье. По данным источника в экстренных службах, пожар произошел в подмосковной деревне Лыткино около 03:25 ночи в субботу, 14 августа. Зотиков получил 80 процентов ожогов тела в результате пожара.