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Стало известно о смерти инструктора туристической группы на перевале Дятлова

Lenta.ru
50 минут назад

Туристы, которые находятся на перевале Дятлова, подали сигнал SOS после смерти инструктора группы. Об этом стало известно URA.RU от пресс-службы областного ГУ МЧС.

На перевале Дятлова погиб инструктор туристической группы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Туда вылетел борт медицины катастроф», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что силы спасателей не задействованы в эвакуации.

В свою очередь издание 66.ru отмечает, что туристы шлют сигнал бедствия с 11 часов утра, после остановки сердца у руководителя группы.

«Если до 17:00 спасатели не прилетят — идем до модулей Щебенка», — говорится в последнем сообщении.

Тургруппа находится территории Печоро-Илычского заповедника, недалеко от Маньпупунер и горных модулей Европа-Азия.

Ранее на перевале Дятлова в горах Северного Урала в Свердловской области установили памятник погибшим там в 1959 году студентам. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Григорий Масленников).

Происшествия,МЧС,
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