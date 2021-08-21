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С перевала Дятлова поступил сигнал SOS от туристов

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Около перевала Дятлова туристы подали сигнал SOS из-за остановки сердца руководителя группы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

С перевала Дятлова поступил сигнал SOS от туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там рассказали, что туристы шлют сигналы SOS с 11 утра.

«Нужна срочная эвакуация инструктора. Сердце не двигается. Находимся у модулей Европа», — сообщили туристы по рации.

За туристами вылетел санитарный борт Центра медицины катастроф, силы МЧС не задействованы, рассказали в ведомстве.

Перевал Дятлова известен загадочной гибелью туристов в начале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе.

Глава фонда памяти группы Дятлова умер после поездки на перевал

Происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы существует множество альтернативных версий причин происшествия.

Происшествия,Игорь Дятлов,МЧС,
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