С перевала Дятлова поступил сигнал SOS от туристов

Около перевала Дятлова туристы подали сигнал SOS из-за остановки сердца руководителя группы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

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Там рассказали, что туристы шлют сигналы SOS с 11 утра.

«Нужна срочная эвакуация инструктора. Сердце не двигается. Находимся у модулей Европа», — сообщили туристы по рации.

За туристами вылетел санитарный борт Центра медицины катастроф, силы МЧС не задействованы, рассказали в ведомстве.

Перевал Дятлова известен загадочной гибелью туристов в начале 1959 года в окрестностях горы Холатчахль. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе.