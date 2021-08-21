Снимавшего порно со школьницами депутата от КПРФ лишили мандата

Омского депутата-коммуниста Алексея Анищенко, снимавшего порно со школьницами, досрочно лишили мандата.

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«Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области – Алексея Александровича Анищенко, избранного по семимандатному избирательному округу 1 в связи с невыполнением обязанностей, возложенных на него законодательством о противодействии коррупции», — говорится в Решении, опубликованном на сайте Покровского сельского поселения.

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Согласно документу, причиной досрочного лишения мандата Алексея Анищенко является сокрытие доходов, а не его пикантное увлечение.

«Рассмотрев представление прокуратуры Омского района от 08.07.2021 7-12-2021/533-21 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Уставом Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет депутатов Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области», — сообщается в документе.

Напомним, о резонансной истории, произошедшей селе Покровка Омского района, стало известно в мае этого года. 23-летней беременной жене местного депутата-коммуниста Алексея Анищенко предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Молодая женщина, мать двоих детей, приглашала к себе домой двух сельских школьниц, занималась с ними сексом и снимала это на видео, которые выкладывала в интернет.

Женщину заключили под домашний арест, ее детей отдали бабушке. Отрицавший сначала свое причастие к увлечению супруги Анищенко позже признался в интиме с девочками-подростками. После чего его заключили под стражу.