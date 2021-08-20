Мужчина расстрелял соседа под Смоленском

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, расстрелял соседа, после чего начал стрелять по припаркованным на улице автомобилям.

30 мая в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома. На улице находился автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, в том числе девятилетняя девочка. Ребенок получил ранение брюшной полости.Также был ранен сотрудник Росгвардии. Он получил касательное ранение в ногу и был госпитализирован в больницу.