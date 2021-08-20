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Мужчина расстрелял соседа под Смоленском

Вероника Полынина
52 минуты назад

В Ельне Смоленской области неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, расстрелял соседа, после чего начал стрелять по припаркованным на улице автомобилям.

Прибывшие на место правоохранители пытаются обезвредить преступника.

30 мая в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома. На улице находился автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, в том числе девятилетняя девочка. Ребенок получил ранение брюшной полости.Также был ранен сотрудник Росгвардии. Он получил касательное ранение в ногу и был госпитализирован в больницу.

Россиянин похитил и убил знакомого из-за 500 рублей

Происшествия,Видео,Росгвардия,Смоленская Область,Смоленск,
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