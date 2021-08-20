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Актёра из фильма «Завтра была война» обокрали мошенники

News.ru
1 час назад

Российский актёр Владислав Демченко, известный по фильмам «Завтра была война», «Криминальный талант» и другим, стал жертвой мошенников. Артист лишился 70 тысяч рублей, когда перешёл на фейковый сайт в надежде получить кешбэк за определённые операции по банковской карте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Актера из фильма «Завтра была война» обокрали мошенники
Фото: InstagramInstagram

Демченко отдыхал в Ессентуках. В какой-то момент ему на телефон стали поступать SMS-сообщения о «возможности» получить кешбэк. Актёр перешёл по ссылке, где ввёл свои личные данные. Спустя некоторое время с его счёта стали списываться деньги. По итогу Демченко потерял 70 тысяч рублей.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Владислав Демченко участвовал более чем в 40 проектах. Среди них сериалы «Моя прекрасная няня», Happy End, а также фильмы «Замок», «Зима в раю», «Завтра была война», «Даун Хаус» и другие.

Ранее стало известно, что актёр Алексей Серебряков, известный по главной роли в фильме «Левиафан», стал жертвой интернет-мошенников.

Происшествия,Владислав Демченко,Алексей Серебряков,
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