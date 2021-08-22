Дядя убитой в Тюмени девочки умер возле стихийного мемориала

"Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики - прим. "Газеты.Ru"] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом", - рассказала сестра убитой, Татьяна Муравьева.