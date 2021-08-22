В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дядя убитой в Тюмени девочки умер возле стихийного мемориала

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

В Тюмени, в микрорайоне Лесобаза, у стихийного мемориала убитой восьмилетней девочки скончался в результате несчастного случая ее дядя, Андрей Муравьев, сообщает портал 72.Ru.

Дядя убитой в Тюмени девочки умер возле стихийного мемориала
Фото: ПСО «Гуманитарный добровольческий корпус»ПСО «Гуманитарный добровольческий корпус»

"Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики - прим. "Газеты.Ru"] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом", - рассказала сестра убитой, Татьяна Муравьева.

Ранее серийного маньяка заподозрили в убийстве девочки из Тюмени. В конце июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны.

Происшествия,Татьяна Муравьева,Андрей Муравьев,Газета.Ru,Тюмень,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители