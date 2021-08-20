В Москве появилась банда азиатов на электросамокатах

Банда азиатов на электросамокатах появилась в Москве. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по вечерам неизвестные толпой набрасываются на жертву и избивают её.

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Согласно информации, которую предоставил собеседник издания, нападения происходят ближе к 23:00. Неизвестные с «азиатской внешностью» нападают как на мужчин, так и на женщин. Известно как минимум о нескольких подобных случаях, а у пострадавшей диагностировали переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.

В распоряжении полиции есть видео с места преступлений. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".