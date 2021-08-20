В Москве появилась банда азиатов на электросамокатах

Банда азиатов на электросамокатах появилась в Москве. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по вечерам неизвестные толпой набрасываются на жертву и избивают её.
Согласно информации, которую предоставил собеседник издания, нападения происходят ближе к 23:00. Неизвестные с «азиатской внешностью» нападают как на мужчин, так и на женщин. Известно как минимум о нескольких подобных случаях, а у пострадавшей диагностировали переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.
В распоряжении полиции есть видео с места преступлений. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".
Напомним, что ранее МВД приняло решение депортировать 87 выходцев из Средней Азии, которые были задержаны в ходе массовой драки возле станции метро «Кузьминки». Кроме того, известно как минимум о еще двух случаях побоищ среди приезжих – в Мытищах и в Одинцове.