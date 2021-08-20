В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Набрасываются толпой: москвичей предупредили о банде азиатов на электросамокатах

Елена Прошина
23 минуты назад

Банда азиатов на электросамокатах появилась в Москве. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по вечерам неизвестные толпой набрасываются на жертву и избивают её.

В Москве появилась банда азиатов на электросамокатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации, которую предоставил собеседник издания, нападения происходят ближе к 23:00. Неизвестные с «азиатской внешностью» нападают как на мужчин, так и на женщин. Известно как минимум о нескольких подобных случаях, а у пострадавшей диагностировали переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.

В распоряжении полиции есть видео с места преступлений. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Сразу две драки с участием мигрантов произошли под Москвой

Напомним, что ранее МВД приняло решение депортировать 87 выходцев из Средней Азии, которые были задержаны в ходе массовой драки возле станции метро «Кузьминки». Кроме того, известно как минимум о еще двух случаях побоищ среди приезжих – в Мытищах и в Одинцове.

Происшествия,МВД,Москва,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители