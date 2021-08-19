Черный ящик Ил-112В направлен на расшифровку

Черный ящик, найденный на месте крушения самолета Ил-112В, направлен на расшифровку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комиссию по расследованию происшествия.

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Фрагменты самолеты были доставлены в город Жуковский Московской области на территорию ЛИИ им. М.М. Громова. В комиссии заявили, что пока рано называть версии и причины авиакатастрофы.