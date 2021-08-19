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Черный ящик Ил-112В направлен на расшифровку

Национальная Служба Новостей
2 часа назад

Черный ящик, найденный на месте крушения самолета Ил-112В, направлен на расшифровку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комиссию по расследованию происшествия.

Черный ящик Ил-112В направлен на расшифровку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фрагменты самолеты были доставлены в город Жуковский Московской области на территорию ЛИИ им. М.М. Громова. В комиссии заявили, что пока рано называть версии и причины авиакатастрофы.

Напомним, опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».

Происшествия,Николай Куимов,Дмитрий Комаров,Московская Область,Жуковский,
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