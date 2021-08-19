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Следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать

Газета.Ru
47 минут назад

В Омске следователь Мадина Шукенова помогла сбежать обвиняемому, потому что влюбилась в него. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как говорится в сообщении, Шукенова вела дело Михаила Сербина, которого подозревали в краже денег с банковского счета. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. В июле Сербин исчез, а Шукенова заявляла, что ей ничего об этом неизвестно.

"26 июля на окраине Омска оперативники остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился беглец. Машина эта находилась в пользовании у следовательницы Мадины Шукеновой, поэтому любовная история выплыла наружу", - уточняется в сообщении Telegram-канала.

Против Шукеновой будет возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что сбежавший из изолятора временного содержания в Истре Иван Цуркану скрывался у своей любовницы. Одинокая женщина была старше Цуркану на 23 года и, скорее всего, не подозревала, что он промышлял кражами.

Происшествия,Омск,
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