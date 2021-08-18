Опубликовано видео задержания четвертого сбежавшего из ИВС в Истре

МВД РФ опубликовало видео задержания четвертого из пяти сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Бутнару. Таким образом, на свободе остается пятый участник побега – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве так называемого «колбасного короля» Владимира Маругова.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Бутнару скрывался в одном из поселков в Новгородской области. Задержание преступника проводили сотрудники уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Московской и Новгородской областей, а также Росгвардии и ФСБ.