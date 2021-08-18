В Крыму на поджигателя Rolls-Royce за 31 млн рублей завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества из-за поджога Rolls-Royce Cullinan стоимостью от 31 млн рублей в Крыму. Как сообщает Telegram-канал «Телеграммы из Крыма», злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что инцидент произошел на территории элитного курортного комплекса «Ласпи». Полиция выяснила, что автомобиль поджег неизвестный, который подошел к машине с канистрой воспламеняющейся жидкости. Он поставил на авто емкость и поджег её.
Пожарные службы не смогли спасти авто, поскольку оно полностью выгорела за считанные минуты.
Изначально предполагалось, что авто принадлежало жене известного российского экономиста Сергея Глазьева. Однако после оказалось, что информация недостоверная и машина не принадлежит ей.