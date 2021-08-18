В Крыму на поджигателя Rolls-Royce за 31 млн рублей завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества из-за поджога Rolls-Royce Cullinan стоимостью от 31 млн рублей в Крыму. Как сообщает Telegram-канал «Телеграммы из Крыма», злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, что инцидент произошел на территории элитного курортного комплекса «Ласпи». Полиция выяснила, что автомобиль поджег неизвестный, который подошел к машине с канистрой воспламеняющейся жидкости. Он поставил на авто емкость и поджег её.

Пожарные службы не смогли спасти авто, поскольку оно полностью выгорела за считанные минуты.